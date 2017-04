Rund sieben Wochen nach der Festnahme des Reporters Deniz Yücel in der Türkei kann dieser heute erstmals konsularisch bestreut werden.

Der deutsche Generalkonsul Birgelen will den 43-Jährigen im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul besuchen. Die Regierung in Ankara hatte die Betreuung durch die deutsche Botschaft gestern genehmigt. Im Anschluss an das Treffen will sich der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, von Birgelen über das Gespräch mit Yücel unterrichten lassen. Roth befand sich gestern bereits zu politischen Gesprächen in Ankara.



Yücel ist unter anderem Korrespondent der Zeitung "Die Welt". Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. In der Türkei kann Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre dauern.