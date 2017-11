Eine aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierte Deutsche ist wieder auf freiem Fuß.

Gegen die Frau sei aber eine Ausreisesperre verhängt worden, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Die Betroffene habe darum gebeten, anonym zu bleiben. - Zunächst war nicht bekanntgegeben worden, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt.



Die deutsche Staatsangehörige war bereits am 22. Oktober freigelassen worden, und zwar drei Tage vor dem Menschenrechtsaktivisten Steudtner, der in die Bundesrepublik ausreisen konnte. Damit sind noch mindestens neun Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert, darunter der Journalist Yücel und die Übersetzerin Tolu.