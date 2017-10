In der Türkei beginnt heute der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu.

Zusammen mit 17 weiteren Angeklagten muss sie sich vor dem Gericht in Silivri bei Istanbul wegen "Terrorpropaganda" verantworten. Tolu wird zudem Mitgliedschaft in der "Marxistisch-leninistischen Kommunistischen Partei" vorgeworfen, die in der Türkei als terroristisch eingestuft wird. Die 33-Jährige war Ende April festgenommen worden und sitzt seitdem mit ihrem Sohn im Frauengefängnis Bakirköy in Haft. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Unterstützer sehen den Prozess als politisch motiviert.



Tolu wurde in Ulm geboren und besitzt seit 2007 nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Bundesregierung hat sich bisher vergeblich für ihre Freilassung eingesetzt.



Der frühere Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet", Dündar, erklärte, Tolu sei eine Geisel des türkischen Staatschefs Erdogan. Ihre einzige 'Schuld' sei es, dass sie ihrer Arbeit nachgegangen sei, sagte Dündar der "Bild"-Zeitung.