In der Türkei ist nach Informationen der ARD die deutsche Journalistin Mesale Tolu verhaftet worden. Das Studio Istanbul berichtet unter Berufung auf Freunde der 33-Jährigen, dass die Festnahme bereits in der Nacht zum 30. April stattgefunden habe.

Türkische Anti-Terror-Einheiten seien gewaltsam in die Wohnung von Mesale Tolu eingedrungen. Seit dem 6. Mai sitze sie im Istanbuler Frauengefängnis. Ein Richter erließ dem Bericht zufolge Haftbefehl wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Die in Ulm geborene Journalistin hatte in der Türkei für sozialistisch orientierte Medien gearbeitet. 2007 hatte sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und die türkische darauf hin abgegeben. Vom Auswärtigen Amt gibt es bisher keine Stellungnahme.