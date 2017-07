Nach der Inhaftierung eines deutschen Menschenrechtlers in der Türkei wird in Berlin über die Haltung der Bundesregierung debattiert.

Der SPD-Vorsitzende Schulz forderte Bundeskanzlerin Merkel auf, zur Abschaffung von Demokratie und Menschenrechten in der Türkei nicht länger zu schweigen. Die Linken-Abgeordnete Dagdelen sagte im Deutschlandfunk, die Beschwichtigungspolitik in Sachen Türkei sei nun nachweislich gescheitert. Auch der Grünen-Vorsitzende Özdemir erklärte, es sei überfällig, dass die Bundesregierung ihren Kuschelkurs beende. Man müsse der Türkei deutlich machen, dass sie durch die Inhaftierungen auch ihre guten Wirtschaftsbeziehungen gefährde. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Brand, sagte, die inhaftierten Menschenrechtler seien in Wahrheit politische Geiseln. Die Türkei entferne sich immer weiter von Europa.



Ein Gericht in Istanbul hatte heute früh Untersuchungshaft gegen sechs Menschenrechtler verhängt. Unter ihnen ist ein Deutscher.