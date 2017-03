Wegen des Streits um abgesagte Auftritte von türkischen Politikern in Deutschland ist der deutsche Botschafter in Ankara einbestellt worden.

Das meldet die Nachrichtenagentur Anadolu. Zuvor hatte bereits Justizminister Bozdag ein Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Maas abgesagt. Er warf Deutschland vor, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu missachten. Maas wollte bei dem Termin über den Fall des in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Yücel sprechen.



Heute war eine Rede Bozdags in Baden-Württemberg geplant. Die Stadt Gaggenau sagte den Auftritt aber mit Verweis auf Sicherheitsbedenken ab. Baden-Württembergs Innenminister Strobl sagte dem "Mannheimer Morgen", wer Wahlkampf für innertürkische Angelegenheiten machen wolle, solle das in der Türkei tun.



Auch in Köln wird ein geplanter Auftritt eines türkischen Politikers nicht stattfinden. Die Stadt zog die Genehmigung für eine Veranstaltung am Sonntag mit Wirtschaftsminister Zeybekci zurück. Er besucht nun stattdessen einen türkischen Kulturverein in Leverkusen.