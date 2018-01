Der deutsche Generalkonsul Birgelen hat den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel besucht.

Birgelen habe im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri ausführlich mit Yücel sprechen können, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Dem 44-jährigen Deutsch-Türken gehe es dem Umständen entsprechend gut. Inhalte der Unterredung wurden nicht mitgeteilt.



Yücel sitzt seit elf Monaten wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Bis heute gibt es keine offizielle Anklage. Die Freilassung mehrerer anderer inhaftierter Bundesbürger hatte zuletzt Hoffnungen aufkommen lassen, dass auch Yücel bald aus dem Gefängnis entlassen werden könnte. Der Fall ist einer der größten Streitpunkte in den belasteten Beziehungen zwischen Berlin und Ankara.

