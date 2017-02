Türkei Deutscher Korrespondent in Istanbul festgenommen

Nationalfahne der Türkei (dpa / picture-alliance)

In der Türkei ist erstmals während des geltenden Ausnahmezustandes ein deutscher Journalist in Polizeigewahrsam genommen worden.

Es handele sich um den Korrespondenten der Zeitung "Die Welt", Yücel, teilte das Blatt am Nachmittag mit. Er habe sich bereits am Dienstag der Polizei in Istanbul gestellt. Den Anwälten des 43-Jährigen sei gesagt worden, dass gegen ihn unter anderem wegen Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt werde.



Kritik übte der Deutsche Journalistenverband. Der Vorgang zeige, dass der türkische Präsident Erdogan versuche, den Ausnahmezustand zu missbrauchen, um unliebsame Berichterstattung zu verhindern.