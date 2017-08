Nach zwei Wochen in türkischer Untersuchungshaft sind der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege in ein anderes Gefängnis verlegt worden.

Wie ihr Anwalt mitteilte, wurden sie von Istanbul in die rund 80 Kilometer westliche gelegene Haftanstalt in Silivri gebracht. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt beide, eine Terrororganisation zu unterstützen. Das wird auch dem deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel vorgeworfen, der ebenfalls in Silivri in Untersuchungshaft sitzt.