Die türkische Regierung hat empört auf die Entscheidung der Bundesregierung reagiert, einen Auftritt von Präsident Erdogan kommende Woche in Deutschland nicht zuzulassen.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Ankara erklärte, einige Politiker äußerten sich offenbar aus innenpolitischem Kalkül heraus in inakzeptabler Weise. Bundesaußenminister Gabriel hatte zuvor mitgeteilt, ein Auftritt Erdogans am Rande des G20-Gipfels sei nicht möglich. Angesichts der Konflikte mit der Türkei passe ein öffentlicher Auftritt Erdogans derzeit nicht in die politische Landschaft, sagte Gabriel bei einem Russlandbesuch. Zudem gebe es während des G20-Gipfels in Hamburg nicht genügend Polizeikräfte, um eine solche Veranstaltung zu sichern. Gestern war eine offizielle Anfrage seitens der Türkei in Berlin eingegangen.