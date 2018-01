Der türkische Tourismusminister hat die Bundesregierung aufgefordert, ihre Reisehinweise für die Türkei wieder zu entschärfen.

In den Hinweisen solle stehen, dass es für deutsche Bürger nicht gefährlich sei, sein Land zu besuchen, sagte der Minister in Antalya. Wegen der politischen Spannungen waren im letzten Jahr zwei Millionen Touristen weniger in die Türkei gereist als vor Beginn der Krise 2015.



Deutschland hatte die Reisehinweise für die Türkei im September verschärft und unter anderem vor willkürlichen Festnahmen gewarnt. Darauf verschärfte auch die Türkei ihre Reisehinweise für Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.