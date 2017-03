Zwischen Deutschland und der Türkei gibt es diplomatischen Streit über abgesagte Auftritte zweier türkischer Minister.

Justizminister Bozdag sagte ein Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Maas ab und warf Deutschland vor, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu missachten. Zuvor hatte die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg unter Verweis auf Sicherheitsbedenken ihre Zustimmung zur Vermietung einer Halle zurückgezogen, in der Bozdag heute Abend sprechen sollte.



Die Stadt Köln lehnte einen für Sonntag geplanten Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Zeybekci ab. Er will nun stattdessen einen türkischen Kulturverein in Leverkusen besuchen.