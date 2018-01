In der Türkei ist der Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu wieder frei.

Wie Familienmitglieder bestätigten, wurde Suat Corlu bereits in der vergangenen Woche aus dem Gefängnis entlassen. Er war Ende November zunächst bis zu einem Urteil auf freien Fuß gesetzt, dann aber Mitte Januar erneut festgenommen worden. Ihm wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Er ist in einem anderen Verfahren als seine Ehefrau angeklagt.



Die aus Ulm stammende Mesale Tolu saß wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrororganisation siebeneinhalb Monate in Istanbul in Untersuchungshaft. Kurz vor Weihnachten kam sie frei. Sie darf allerdings nicht aus der Türkei ausreisen. Der Prozess gegen sie wird im April fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.