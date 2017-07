Ein Istanbuler Gericht hat die Freilassung von sieben Mitarbeitern der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" angeordnet.

Wichtige Mitarbeiter bleiben aber in Haft, darunter der Herausgeber und der Chefredakteur. Bisher waren elf der 17 angeklagten Mitarbeiter im Gefängnis. "Cumhuriyet"-Mitarbeiter Dündar wurde 2016 dagegen in einem anderen Prozess verurteilt, er lebt und arbeitet mittlerweile in Deutschland.



Den Journalisten, Herausgebern und anderen Mitarbeitern der Zeitung wird Unterstützung der Gülen-Bewegung und anderer vermeintlicher Terrororganisationen vorgeworfen. Die Zeitung beschuldigt dagegen die Regierung von Präsident Erdogan, unabhängige Pressestimmen zum Schweigen bringen zu wollen.