Vor dem Hintergrund der Festnahme mehrerer Menschenrechtsaktivisten hat sich die Türkei Kritik aus dem Ausland verbeten.

Die Einlassungen des Auswärtigen Amtes in Berlin stellten eine Einmischung in innere Angelegenheiten der Türkei dar, erklärte das Außenministerium in Ankara. Dies sei inakzeptabel. Das Auswärtige Amt hatte gestern den türkischen Botschafter in Berlin einbestellt. Ein Sprecher betonte, es sei notwendig, dass Ankara die "glasklaren Ansagen" der Bundesregierung ohne Umwege und unmissverständlich erhalte. Unter den Festgenommenen ist auch der deutsche Menschenrechtsaktivist Steudtner. Außenminister Gabriel berät heute in Berlin über Konsequenzen. Dafür unterbrach er seinen Urlaub.



Justizminister Maas forderte eine härtere Gangart gegenüber der Türkei. Allerdings müsse man auch im Blick haben, dass man Zugang zu den in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürgern brauche, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Er fände es daher falsch, Ankara Argumente zu liefern, den Zugang zu verwehren. Durch den Abbruch der Beziehungen würde sich nichts verbessern, betonte Maas. Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour verlangte in der "Heilbronner Stimme" die Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Nur so könne man aus den Fängen von Präsident Erdogan entkommen.