Die Türkei hat Kritik aus Deutschland an der Inhaftierung von Menschenrechtsaktivisten zurückgewiesen.

Das Außenministerium in Ankara erklärte, die Einlassungen des Auswärtigen Amtes in Berlin stellten eine inakzeptable Einmischung in innere Angelegenheiten dar. Damit sei eine Grenze überschritten worden. Das Auswärtige Amt hatte die Freilassung des deutschen Aktivisten Steudtner gefordert und erklärt, die Terrorvorwürfe gegen ihn seien an den Haaren herbeigezogen.



Außenminister Gabriel berät zur Stunde in Berlin über Konsequenzen. Der SPD-Vorsitzende Schulz hatte unter anderem eine mögliche Reisewarnung für die Türkei ins Spiel gebracht. Justizminister Maas forderte eine härtere Gangart gegenüber Ankara. Allerdings müsse man auch im Blick haben, dass man Zugang zu den in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürgern brauche, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur.