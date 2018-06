Die türkische Regierung hat dem deutschen OSZE-Wahlbeobachter Hunko die Einreise verweigert.

Der Bundestagsabgeordnete der Linken sollte am kommenden Sonntag die Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei verfolgen. Hunko sprach von einem Affront. Er habe in Wien eine zum Abflug bereite Maschine wieder verlassen müssen. Offensichtlich wolle die Regierung von Präsident Erdogan bei den Wahlen freie Hand haben.



Das Auswärtige Amt erklärte in Berlin, man bemühe sich darum, dass die gegen Hunko verhängte Einreisesperre aufgehoben werde. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sei mit der Türkei in Kontakt.

