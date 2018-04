Die Türkei hat bei der Bundesregierung die Einrichtung von Wahllokalen für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni beantragt.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurde eine offizielle Anfrage übermittelt. Demnach sollen die rund 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Konsulaten und anderen türkischen Einrichtungen abstimmen können. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, dass eine "Verbalnote" zu den Neuwahlen eingegangen sei.



Unterdessen regt sich Kritik am geplanten Auftritt des türkischen Außenministers Çavuşoğlu Ende Mai in Solingen. Offizieller Anlass ist eine Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags. Die Linken-Abgeordnete Dagdelen warf der Bundesregierung in der "Augsburger Allgemeinen" vor, eine Instrumentalisierung der Gedenkfeier für den türkischen Wahlkampf zuzulassen. Auch der Grünen-Politiker Özdemir äußerte Unverständnis. Bundesaußenminister Maas hatte erklärt, die Veranstaltung falle nicht unter das Wahlkampfverbot für ausländische Regierungsvertreter. Es werde der Opfer eines schrecklichen Brandanschlags mit fünf Todesopfern gedacht.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.