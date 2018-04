Die Türkei hat bei der Bundesregierung beantragt, Wahllokale für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni beantragt.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurde eine offizielle Anfrage übermittelt. Demnach sollen die rund 1,4 Millionen wahlberechtigten Türken in Konsulaten und anderen türkischen Einrichtungen in Deutschland abstimmen können. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, es sei eine "Verbalnote" zu den Neuwahlen eingegangen.



Bei dem Referendum über die Stärkung der Befugnisse von Präsident Erdogan vor einem Jahr hatten die Türken auch in zahlreichen Wahllokalen außerhalb der Konsulate abstimmen können.

