Der türkische Präsident Erdogan hat mit US-Außenminister Tillerson über gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus in Syrien und im Irak beraten.

Bei dem Treffen in Ankara unterstrich Erdogan die Bedeutung einer Zusammenarbeit mit "richtigen und legitimen" Akteuren. Die Differenzen der beiden Nato-Länder wegen der Rolle syrischer Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz IS wurden nicht erwähnt. Die Türkei drängt die USA, den IS mit einem gemeinsamen Militäreinsatz aus dessen Hochburg Rakka im Osten Syriens zu vertreiben. Zugleich will Ankara jedoch erreichen, dass die von Washington unterstützte syrische Kurdenmiliz YPG nicht an der Offensive teilnimmt.



In dem Gespräch ging es auch um die von der Türkei geforderte Auslieferung des in den USA lebenden muslimischen Geistlichen Gülen. Die Regierung in Ankara macht ihn für den gescheiterten Putsch im vergangenen Jahr verantwortlich. Zuvor war US-Außenminister Tillerson mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim und Außenminister Cavusoglu zusammen gekommen.