Der türkische Präsident Erdogan hat erneut Nazi-Vorwürfe gegenüber Europa erhoben.

Er sagte auf einer Veranstaltung in Rize am Schwarzen Meer, die Wähler in Europa müssten den Enkeln des Nazismus widerstehen und das Verfassungsreferendum mit einem "Ja" unterstützen. Das sei die Antwort auf - so Erdogan - "faschistische Repressionen". Auslandstürken können noch bis zum 9. April ihre Stimme abgeben; in dem Referendum geht es um eine Reform, die Erdogan als Präsidenten mehr Macht verleiehen würde. In den vergangenen Wochen hatte er europäischen Staaten wie Deutschland und den Niederlanden "nazi-ähnliche Taktiken" vorgeworfen, nachdem Auftritte türkischer Minister dort verhindert worden waren.