Im Konflikt mit Deutschland hat der türkische Präsident Erdogan vor Einmischungen in die inneren Angelegenheiten seines Landes gewarnt.

Niemand habe das Recht dazu, sagte er in Istanbul kurz vor seiner Abreise nach Saudi-Arabien, wo er in der Katar-Krise vermitteln will. Erdogan betonte, die Türkei sei ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Er wies erneut Berichte zurück, denen zufolge gegen deutsche Firmen in der Türkei wegen Terrorunterstützung ermittelt werde.



In Istanbul wurde heute erneut Untersuchungshaft gegen zwei Menschenrechtler verhängt.