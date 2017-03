Der türkische Präsident Erdogan hat den inhaftierten Reporter Deniz Yücel beschuldigt, ein deutscher Agent zu sein.

Die Nachrichtenagentur "Anadolu" zitiert aus einer Rede Erdogans in Istanbul. Demnach warf er dem "Welt"-Korrespondenten auch vor, ein Aktivist der verbotenen kurdischen PKK zu sein und sich im deutschen Konsulat versteckt zu haben. Die deutschen Behörden unterstützten damit den Terrorismus in der Türkei, so Erdogan weiter. Er kritisierte zudem die Absage mehrerer Redeauftritte türkischer Minister in Deutschland.



Gaggenau in Baden-Württemberg sowie Köln und Frechen in Nordrhein-Westfalen hatten Veranstaltungen mit Justizminister Bozdag sowie Wirtschaftsminister Zeybekci aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Bundesaußenminister Gabriel telefonierte deshalb heute mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu. Nach Angaben aus Ankara wollen sich die beiden am 8. März in Berlin treffen, um über die Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Ankara zu sprechen.