Der türkische Staatspräsident Erdogan hat Spionagevorwürfe gegen die Bundesregierung erhoben.

Berlin erlaube ihm und seinen Ministern nicht, in Deutschland zu sprechen, sagte Erdogan vor der Fraktion der Regierungspartei AKP im Parlament in Ankara. Zugleich kämen aber deutsche Agenten in die Türkei, die sich - so wörtlich -

dort in Hotels tummelten und das Land zerteilten.



Damit dürfte Erdogan auf den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner anspielen, der Anfang des Monats bei einem Seminar in einem Hotel in Istanbul festgenommen worden war. Ihm wird Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen.