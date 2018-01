Menschenrechtler haben anlässlich des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan in Frankreich gegen die Politik Ankaras protestiert.

Amnesty International und die "Reporter ohne Grenzen" riefen zur Freilassung inhaftierter Oppositioneller, Menschenrechtler und Journalisten auf. Macron hatte im Vorfeld des Besuchs angekündigt, sich für inhaftierte Medienschaffende einzusetzen.



Macron empfing Erdogan inzwischen im Elysée-Palast in Paris. Vor seinem Abflug hatte der türkische Präsident die Bedeutung guter Beziehungen zwischen beiden Ländern betont.



Bundesaußenminister Gabriel knüpfte die Genehmigung von Rüstungsexporten in die Türkei an eine Lösung im Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Korrespondenten Yücel. Gabriel trifft morgen in Goslar mit seinem Amtskollegen Cavusoglu zusammen.

