Nach dem Ende des türkischen Militäreinsatzes in Nord-Syrien hat Präsident Erdogan weitere Offensiven gegen Terrorgruppen angekündigt.

In einer Rede in Rize am Schwarzen Meer sagte der Staatschef, nach der Operation "Schutzschild Euphrat" werde es weitere geben. Alle Terrorgruppen würden verfolgt. Erdogan nannte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, die kurdische Miliz YPG in Syrien, die IS-Terrormiliz und die Gülen-Bewegung. Der Präsident erneuerte auch seine Nazi-Vorwürfe gegenüber Europa. Er sagte, bei der Abstimmung über das geplante Präsidialsystem müssten die türkischen Wähler in Europa den Enkeln der Nazis widerstehen und mit "Ja" stimmen.