Der türkische Präsident Erdogan appelliert an die Bürger, ihre Devisen in die heimische Lira umzutauschen.

Hintergrund ist der erhebliche Wertverlust der Währung. Mit seinem Aufruf will Erdogan die Lira stützen, die seit Jahresbeginn um 20 Prozent gegenüber dem US-Dollar abgerutscht ist.



Erdogan sagte, wer Dollars oder Euros unter dem Kopfkissen habe, möge sie jetzt bitte in Lira wechseln. Die Schwäche der Währung gilt als problematisch für den Präsidenten, weil viele Wähler sie als Zeichen für eine Schwäche der türkischen Wirtschaft ansehen.



In der Türkei finden am 24. Juni Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Erdogan hat angekündigt, im Falle seines Sieges mehr Kontrolle über die Geldpolitik auszuüben. Daraufhin gab die Währung erneut nach.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.