Der türkische Präsident Erdogan schließt eine Auslieferung des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus.

Deutschland verweigere schließlich auch die Auslieferung türkischer Bürger, sagte Erdogan einem Sender in Istanbul. Der Türkei lägen Beweise vor, dass Yücel ein Agent und Terrorist sei. Der Journalist habe Verbindungen zur verbotenen kurdischen PKK gehabt. Yücel wurde Ende Februar in Untersuchungshaft genommen.



An türkischen Flughäfen wurde seit Anfang des Jahres rund 100 Personen mit deutschen Pässen die Einreise verweigert. Oftmals sei dies unter Verweis auf eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit geschehen, heißt es in einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert.