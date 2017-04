Der türkische Präsident Erdogan schließt eine Auslieferung des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel aus.

Solange er im Amt sei, werde das auf keinen Fall geschehen, sagte Erdogan in Istanbul. Deutschland verweigere schließlich auch die Auslieferung türkischer Bürger in die Türkei. Er spielte damit auf die Forderung der Türkei an Deutschland an, Anhänger des Predigers Gülen zu überstellen. Gülen wird von Ankara für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht.



Der Reporter Yücel sitzt wegen Terrrorverdachts in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung verlangt aber nicht seine Auslieferung, sondern seine Freilassung. Die Vorwürfe gegen den Journalisten nennt sie schwer nachvollziehbar, die Untersuchungshaft unverhältnismäßig.