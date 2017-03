Der türkische Präsident Erdogan hat Deutschland vorgeworfen, eine gegen Ankara gerichtete Kampagne in Europa anzuführen.

Zudem kritisierte das Staatsoberhaupt bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Provinz Sarkarya das Kopftuch-Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Er hielt der EU einen Kreuzzug gegen den Islam vor. Zuvor hatte bereits der türkische Außenminister Cavusoglu vor Glaubenskriegen in Europa gewarnt. In einer Ansprache in Antalya erklärte er, die meisten Parteien verträten die gleichen Positionen wie der niederländische Rechtspopulist und Islamkritiker Wilders. Alle hätten die gleiche Mentalität, und diese werde Europa an den Abgrund führen. - Die Beziehungen zwischen Ankara und Brüssel sind derzeit wegen des Verbots von Wahlkampfauftritten türkischer Minister angespannt. Auch die Niederlande hatten solche Veranstaltungen untersagt. Türkische Politiker sprachen deshalb von Nazi-Methoden der Regierung in Den Haag.