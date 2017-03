Der türkische Präsident Erdogan hat Deutschland vorgeworfen, eine gegen Ankara gerichtete Kampagne in Europa anzuführen.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Provinz Sarkarya sprach er von einem Kreuzzug gegen den Islam. Erdogan verwies in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nach dem Firmen ihren Mitarbeiterinnen das Tragen von Kopftüchern unter bestimmten Umständen untersagen dürfen. Zuvor hatte der türkische Außenminister Cavusoglu bereits vor Glaubenskriegen in Europa gewarnt und erklärt, die meisten Parteien dort verträten die gleichen Positionen wie der niederländische Rechtspopulist und Islamkritiker Wilders.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat die Stadt Hannover unterdessen ihre Zusage für den Wahlkampfauftritt eines türkischen Regierungsvertreters zurückgezogen. Der AKP-Politiker wollte dort morgen abend für die Verfassungsreform in seinem Land werben.