Der türkische Präsident Erdogan hat die von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen gegen sein Land scharf kritisiert.

Die von Außenminister Gabriel ausgesprochenen Reisewarnungen seien haltlos und böswillig, sagte er in Istanbul. Die Drohungen aus Deutschland machten der Türkei aber keine Angst. Berlin solle lieber Rechenschaft ablegen über beherbergte Terroristen in Deutschland, erklärte Erdogan. Zugleich wies er Berichte zurück, wonach gegen deutsche Unternehmen in der Türkei wegen Terrorunterstützung ermittelt werde. Jüngsten Medienberichten zufolge führt Ankara inzwischen mehr als 680 deutsche Firmen auf einer entsprechenden Liste.



Die Bundesregierung hatte im Rahmen ihres Kurswechsels gegenüber der Türkei auch angekündigt, Rüstungsexporte in das Land neu zu bewerten.