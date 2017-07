Türkei Erdogan weist Berlins Kritik zurück

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut die Kritik Berlins an der Politik seines Landes zurück­ge­wiesen. Niemand habe das Recht, sich in die inneren Angelegenhei­ten der Türkei einzumischen, sagte er in Istanbul mit Blick auf die Ankündi­gung der Bundesregie­rung, ihre Türkei-Politik neu auszurichten.

Von Reinhard Baumgarten