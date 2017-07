Der türkische Präsident Erdogan verwahrt sich gegen Kritik auch aus Deutschland an seinem politischen Kurs.

Niemand habe das Recht, sich in die inneren Angelegenheiten seines Landes einzumischen, sagte Erdogan in Istanbul. Zugleich verwies er auf die strategische Partnerschaft zwischen der Türkei und Deutschland, etwa in der Nato. Man dürfe nicht unternehmen, was diese Beziehung überschatten könnte.



In Istanbul kamen heute erneut zwei Menschenrechtler in Untersuchungshaft. In Ankara wurden mehr als 40 Demonstranten festgenommen. Sie hatten an einer Solidaritätskundgebung für zwei aus dem Staatsdienst entlassene Akademiker teilgenommen, die sich im Hungerstreik befinden.