Der türkische Präsident Erdogan verwahrt sich gegen Kritik an seinem politischen Kurs - auch aus Deutschland.

Er sagte in Istanbul, niemand habe das Recht, sich in die inneren Angelegenheiten seines Landes einzumischen. Zugleich verwies er auf die strategische Partnerschaft zwischen der Türkei und Deutschland, etwa in der Nato. Man dürfe nichts unternehmen, was diese Beziehung überschatten könnte.



Erdogan ist inzwischen in Saudi-Arabien eingetroffen, der ersten Station einer Reise durch einige Golfstaaten. Dabei will er sich darum bemühen, in der Katar-Krise zu vermitteln. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten die Beziehungen zu Katar abgebrochen und Sanktionen verhängt - unter anderem mit der Begründung, das Emirat unterstütze Terroristen.