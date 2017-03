Der türkische Präsident Erdogan hat angekündigt, nach dem Verfassungsreferendum im April die Beziehungen zur Europäischen Union zu überdenken.

Er werde nicht zulassen, dass sein Land durch den Beitrittsprozess weiter gefährdet werde, sagte Erdogan in Istanbul. Er sprach von einem "faschistischen und grausamen" Europa, das in seinem Auftreten an die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen erinnere.



EU-Erweiterungskommissar Hahn schloss in der "Bild"-Zeitung einen Abbruch der Beitrittsgespräche mit Ankara nicht mehr aus. Wenn die Türkei ihren politischen Kurs nicht ändere, werde eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer unrealistischer, betonte er. Hessens Ministerpräsident Bouffier warf Erdogan vor, mit seinen, so wörtlich, "unsäglichen Beleidigungen" im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland eine rote Linie überschritten zu haben. Bundeskanzlerin Merkel persönlich Nazi-Methoden vorzuwerfen sei eine Verhöhnung der Opfer der NS-Diktatur, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es müsse jetzt klar sein, dass der türkische Präsident und Vertreter seiner Regierung in Deutschland nicht erwünscht seien.