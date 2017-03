Der türkische Präsident Erdogan hat Kanzlerin Merkel vorgeworfen, Terroristen zu unterstützen.

Er sagte in einem Fernsehinterview, die deutschen Behörden gingen nicht gegen die kurdische PKK vor, obwohl sie diese zur Terrororganisation erklärt hätten. Erdogan betonte, Merkel verstecke Terroristen. Regierungssprecher Seibert bezeichnete die Vorwürfe als erkennbar abwegig. Die Kanzlerin werde sich nicht am - Zitat - 'Wettlauf der Provokationen' beteiligen.



Der türkische Präsident kündigte zudem an, das Auftrittsverbot von seinen Ministern in den Niederlanden vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Das Auswärtige Amt verschärfte indes seine Hinweise für Türkei-Reisende. Ihnen wird empfohlen, sich von politischen Veranstaltungen und Menschenansammlungen fernzuhalten.