Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei werden um fast eineinhalb Jahre vorgezogen. Staatschef Erdogan nannte als geplanten Termin den 24. Juni. Bislang waren die Wahlen für November 2019 vorgesehen. Erdogan sagte in Ankara, mit dem Vorziehen der Abstimmung solle der Wandel zu einem Präsidialsystem beschleunigt werden. Das Land brauche diesen Wechsel dringend.

Erdogan hatte sich heute mit dem Vorsitzenden der ultranationalistischen Partei MHP, Bahceli, getroffen. Dieser hatte ebenfalls vorgezogene Wahlen verlangt mit der Begründung, es gebe Kräfte, die versuchten, in der Türkei Chaos zu schüren.



Vertreter der Opposition verlangten, den nach dem missglückten Putsch im Juli 2016 verhängten Ausnahmezustand aufzuheben. Unter den derzeitigen Bedingungen seien freie und faire Wahlen nicht möglich.



Die Mehrheit der Türken hatte sich im vergangenen Jahr in einem Referendum dafür ausgesprochen, dem Präsidenten mehr Macht zu verleihen. Die Wahlen sind der Abschluss im Übergang zur neuen Regierungsform.



Das türkische Parlament hat zudem wie erwartet einer Verlängerung des Ausnahmezustandes um weitere drei Monate zugestimmt. Es ist die siebte Verlängerung, seit der Notstand im Sommer 2016 wegen des Putschversuchs in Kraft getreten ist. Wenn die neue Frist im Juli endet, wird der Ausnahmezustand dann zwei Jahre ununterbrochen in Kraft gewesen sein. Er erlaubt es Präsident Erdogan, weitgehend per Dekret zu regieren.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.