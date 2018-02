Die türkische Justiz hat Ermittlungen gegen die neue Ko-Vorsitzende der prokurdischen Oppositionspartei HDP, Buldan, eingeleitet.

Buldan war erst gestern in das Amt gewählt worden. Grund sei ihre Kritik an der Militäroffensive gegen die Kurden im nordsyrischen Afrin, meldet die Nachrichtenagentur Anadolu. Auch gegen den HDP-Abgeordneten Önder werde unter anderem wegen Terrorpropaganda ermittelt. Die Regierung in Ankara geht seit Beginn der Offensive gegen Kritiker vor. Nach Angaben des Innenministeriums gab es bislang mehr als 660 Festnahmen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.