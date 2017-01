Türkei Erstes Urteil nach Putschversuch

Nationalfahne der Türkei (dpa / picture-alliance)

In der Türkei sind die ersten Urteile im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom vergangenen Juli gefallen.

Ein Gericht in der westtürkischen Stadt Erzurum verhängte lebenslange Haftstrafen gegen einen Oberst und einen Major des türkischen Militärs. Das Gericht machte geltend, sie hätten versucht, die verfassungsmäßige Ordnung abzuschaffen. Die Verteidigung hatte bestritten, dass die beiden Männer an dem Umsturzversuch beteiligt gewesen sind.



Die türkische Regierung macht das Netzwerk des Predigers Gülen für den Putsch verantwortlich. Heute wurden Haftbefehle gegen fast 400 Unternehmer erlassen, denen Verbindungen zu Gülen vorgeworfen werden. Am Morgen waren bereits zwei Manager des Medienkonzerns Dogan in Polizeigewahrsam genommen worden.