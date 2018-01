Die Europäische Union und die Türkei wollen offenbar wieder aufeinander zugehen.

Wie die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf hohe Diplomatenkreise berichtet, ist für Ende März ein Treffen des türkischen Präsidenten Erdogan unter anderem mit EU-Kommissionschef Juncker, Ratspräsident Tusk und Parlamentspräsident Tajani geplant. Ziel sei es, vor allem die gemeinsamen Interessen zu betonen, etwa bei der Terrorismusbekämpfung, in der Migrationspolitik, bei Energiefragen oder beim Studentenaustausch im Rahmen des Erasmus-Programms. Zum EU-Westbalkan-Gipfel im Mai in Sofia soll die Türkei dem Blatt zufolge aber nicht eingeladen werden.



Das türkische Kabinett verständigte sich gestern Abend in Ankara darauf, den nach dem Putschversuch im Sommer 2016 verhängten Ausnahmezustand um drei Monate zu verlängern.

