Die EU-Kommission unterstützt den härteren Kurs der Bundesregierung gegenüber der Türkei.

Erweiterungskommissar Hahn sagte der Zeitung "Die Welt", die Reaktion Deutschlands sei verständlich. Man habe große Geduld mit der Türkei bewiesen. Diese bewege sich immer weiter weg von europäischen Standards. Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, verlangte, Abschiebungen in die Türkei auszusetzen. Wenn das Bundesaußenministerium davor warne, in der Türkei Urlaub zu machen, müsse es auch einen Abschiebestopp für türkische Staatsangehörige geben, sagte Riexinger.



Neben den geänderten Reisehinweisen will die Bundesregierung auch Wirtschaftshilfen und Rüstungsexporte auf den Prüfstand stellen. Bundesaußenminister Gabriel warb in einem zweisprachigen offenen Brief an die in Deutschland lebenden Türken um Verständnis für den neuen Kurs. Der Verhaftung deutscher Staatsbürger in der Türkei könne man nicht tatenlos zusehen, heißt es in dem Schreiben, das die "Bild"-Zeitung abdruckte.