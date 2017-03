Der Europarat befürchtet, dass die Türkei sich nach und nach von der Demokratie verabschiedet.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, hat die für Verfassungsreformen zuständige Venedig-Kommission des Europarats die Vorgänge in Ankara geprüft und kommt nun zu diesem Schluss. Das Land stehe vor einem dramatischen Rückschritt der demokratischen Ordnung und sei auf dem Weg in eine Autokratie. Die Venedig-Kommission bewertet demnach sowohl den geplanten Staatsumbau als auch die Umstände, unter denen die neue Verfassung durchgesetzt werden soll, als außerordentlich kritisch. Parlament und Justiz verlören fast alle Möglichkeiten, Entscheidungen von Präsident Erdogan zu prüfen oder zu stoppen.



In der Venedig-Kommission haben sich Abgesandte aller 47 Mitgliedstaaten des Europarats zusammengeschlossen. Sie wird außerdem ergänzt durch weitere Staaten, die dem Europarat zwar nicht angehören, aber an verfassungsrechtlichen Normen mitarbeiten wollen.