Türkei Europarat warnt laut Medienbericht vor Abdriften in Autokratie

Das Gebäude des Europarates in Straßburg (dpa / Rainer Jensen)

Der Europarat in Straßburg befürchtet laut einem Medienbericht ein Abdriften der Türkei in eine Autokratie.

Das Land stehe vor einem dramatischen Rückschritt der demokratischen Ordnung und sei auf dem Weg zu einem Ein-Personen-Regime, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Resümee der sogenannten Venedig-Kommission. Darin heiße es, mit der geplanten Verfassungsreform in der Türkei würden Kontrollmechanismen abgebaut, die ein autoritäres System verhinderten. So könne der Präsident künftig nach Gutdünken Minister berufen und entlassen oder den Ausnahmezustand verhängen.



Die Venedig-Kommission überprüft im Namen des Europarats geplante Verfassungsänderungen in ihren 58 Mitgliedstaaten, zu denen auch die Türkei gehört.