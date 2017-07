In der Türkei beginnen heute landesweite Feierlichkeiten zum Gedenken an den Putschversuch vor einem Jahr.

Die ganze Woche über wollen sich die Menschen jeden Abend in sogenannten Demokratiewachen auf den Straßen und Plätzen versammeln, um an den 15. Juli 2016 zu erinnern. Höhepunkt ist eine Ansprache von Präsident Erdogan im Parlament in Ankara in der Nacht zu Sonntag um halb zwei unserer Zeit. Das ist der Zeitpunkt, an dem das Parlamentsgebäude vor einem Jahr von Putschisten bombardiert worden war. Die Regierung in Ankara macht den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich.