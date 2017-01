Türkei Festnahme des mutmaßlichen Istanbul-Attentäters bestätigt

Menschen trauern um die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Reina in Istanbul (AFP / Ozan Kose)

Der türkische Ministerpräsident Yildirim hat die Festnahme des mutmaßlichen Istanbul-Attentäters bestätigt.

Der Terrorist, der im Nachtclub "Reina" um sich geschossen habe, sei gefasst worden, sagte Yildirim in Ankara. Zu Einzelheiten äußerte er sich nicht. Wie der Gouverneur von Istanbul, Sahin, mitteilte, handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Mann aus Usbekistan, der in Afghanistan ausgebildet wurde und vermutlich vor einem Jahr in die Türkei eingereist ist. Den Angaben zufolge hat er die Tat gestanden. Sahin sagte, es sei klar, dass er im Auftrag der Terrormiliz IS gehandelt habe. - Bei dem Anschlag in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden.