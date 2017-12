Ein Jahr nach der Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei ist der Organisator der Ausstellung festgenommen worden, bei deren Eröffnung die Tat verübt wurde.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wird dem Mann vorsätzliche Beteiligung an einem Mord vorgeworfen. Er war bereits im Januar vorübergehend festgenommen worden. Der Täter selbst war nach dem Mord von türkischen Sicherheitskräften getötet worden. Er hatte am 19. Dezember 2016 den russischen Botschafter bei der Eröffnung der Ausstellung in Ankara erschossen. Als Tatmotiv gilt Rache für das Vorgehen Russlands im Syrien-Krieg.

