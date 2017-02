Türkei Festnahmen nach Anschlag in Viransehir

Sicherheitsbeamte suchen nach Spuren zwischen zerstörten Autos in Viransehir. (dpa picture alliance / AP / Hasan Kirmizitas / Depo Photos)

Nach einem Anschlag im Südosten der Türkei hat die Polizei 26 Menschen festgenommen.

Unter ihnen sei auch der Besitzer des Fahrzeugs, bei dessen Explosion in der Stadt Viransehir zwei Menschen ums Leben kamen, teilte das Gouverneursbüro in der Provinz Sanliurfa mit. Der Sprengsatz war in der Nähe einer Unterkunft von Richtern und Staatsanwälten explodiert. Die Behörden machen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für die Tat verantwortlich.