Die türkische Polizei ist mit Razzien gegen Kritiker der Militäroperation in Syrien vorgegangen.

Ein Sprecher der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP sagte in Istanbul, es seien zahlreiche Menschen festgenommen worden, darunter auch Politiker seiner Partei. Unter anderem seien HDP-Büros in Siirt, Ankara und Izmir durchsucht worden. Gegen den stellvertretenden Vorsitzenden Yildirim sei Haftbefehl erlassen worden. - Die Nachrichtenagentur Anadolu meldet, es habe landesweit 91 Festnahmen wegen "Terrorpropaganda" gegeben. Nach einem Bericht der Zeitung "Cumhuriyet" wurden seit gestern zudem mindestens fünf Journalisten wegen kritischer Äußerungen in sozialen Medien in Gewahrsam genommen.

