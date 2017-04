In Istanbul sind nach neuen Protesten gegen das umstrittene Referendum wieder fast 40 Menschen festgenommen worden.

Die regierungskritische Zeitung "Birgün" berichtet, die Polizei sei heute früh in die Häuser der Aktivisten eingedrungen. Gestern Abend waren in Istanbul und anderen Städten wie am Abend zuvor tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den Ausgang der Volksabstimmung und die Einführung des Präsidialsystems zu protestieren.



Nach der oppositionellen CHP beantragte heute auch die pro-kurdische HDP, das Referendum zu annullieren. Ministerpräsident Yildirim erklärte, es sei durchaus rechtens, Beschwerde einzureichen. Das bedeute aber nicht, dass es auch zulässig sei, zu Straßenprotesten aufzurufen.